Кинокритик оценил современную «Анну Каренину» от Netflix

Netflix анонсировал новый сериал по мотива «Анны Карениной» Льва Толстого, сюжет которого будет происходить в современном мире. Кинокритик Александр Шпагин считает, что это неплохая идея. Об этом сообщило РИА ФАН.

Главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова. Шпагин отметил, что идея снять сериал в современном мире — гораздо более удачная, чем если бы действие происходило во времена Толстого.

«Потому что ничего не выходит, получается дикая натуга и просто бред — тогда были одни отношения, сегодня — другие. А еще когда переносят речь оттуда, то это просто фантастический бред сивой кобылы», — считает он.

Шпагин отметил, что экранизация романа в классическом варианте — слишком заезженно. Критик считает, что получится обычный современный сериал. Также он похвалил выбор Ходченковой на главную роль — Шпагин назвал ее отличной актрисой. И пошутил, что на роль Вронского, наверное, возьмут Александра Петрова или Данилу Козловского, если на последнего хватит денег.