Кинокритик оценил показ российского кино на Каннском фестивале

Кинокритик Егор Москвитин прокомментировал участие в Каннском кинофестивале российского фильма от Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это поднимет интерес зрителей к фильму, но не увеличит его сборы. Это связано с тем, что в России не очень популярно авторское кино, уверен эксперт. Он отметил, что во Франции такие фильмы часто смотрят куда больше.

«Это, конечно, повышает статус, говорит о том, что мы не какой-то остров, а мы часть общего континента и мы присутствуем на фестивалях», — заключил он.

В России премьера состоится в 2021 году. Генеральный директор Каннского фестиваля выразил надежду, что Серебрянников лично представит свою работу. Сейчас режиссер не может выехать из страны, так как находится под подпиской.

Фильм «Петровы в гриппе» снят по книге Алексея Сальникова. Он также участвовал в подготовке сценария. В фильме сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и другие артисты.