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    09 сентября 2020, 13:51

    Кинокритик оценил новые правила для номинирования на «Оскар»

    Артур Блянихов

    Действительный член Академии кинематографических искусств «Ника», вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик обсудил с «Политикой сегодня» новые требования американской Киноакадемии к будущим номинантам на «Оскар» в категории лучший фильм.

    По данным издания, с 2024 года будут действовать два обязательных новых правила. Не менее одного из ведущих артистов или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной этнической или расовой группе.

    Также около 30% второстепенных ролей должны играть женщины или люди с инвалидностью, представители ЛГБТ, этнических или расовых групп.

    Павлючик заметил, что кино не создают по каким-то лекалам, шаблонам или процентному соотношению артистов того или иного цвета кожи. Фильм создается по фантазии и воле художника.

    «Если режиссеры станут „калькулировать“, мол, здесь должен быть гей, а здесь надо поставить афроамериканца, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо кино будут выходить сухие произведения, которые никакого отношения к искусству не имеют», — обозначил специалист.

    Новости SMI.FM