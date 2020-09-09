Кинокритик оценил новые правила для номинирования на «Оскар»

По данным издания, с 2024 года будут действовать два обязательных новых правила. Не менее одного из ведущих артистов или значительный актер второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной этнической или расовой группе.

Также около 30% второстепенных ролей должны играть женщины или люди с инвалидностью, представители ЛГБТ, этнических или расовых групп.

Павлючик заметил, что кино не создают по каким-то лекалам, шаблонам или процентному соотношению артистов того или иного цвета кожи. Фильм создается по фантазии и воле художника.

«Если режиссеры станут „калькулировать“, мол, здесь должен быть гей, а здесь надо поставить афроамериканца, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо кино будут выходить сухие произведения, которые никакого отношения к искусству не имеют», — обозначил специалист.