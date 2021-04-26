Кинокритик оценил итоги премии «Оскар»

Итоги премии «Оскар» прокомментировал кинокритик Николай Никулин. Он рассказал о фильме «Земля кочевников», который попал в итоговую программу фестиваля. Об этом он сообщил RT.

«К сожалению, очень предсказуемо, это было известно еще в начале года. „Земля кочевников“ Хлои Чжао — это фильм, который всеми киноакадемиями, да и вообще всеми лидерами киноиндустрии считался фаворитом. Он завоевал „Золотой глобус“, он завоевал огромное количество других локальных наград», — поделился Никулин.

Он добавил, что иных серьезных вариантов, которые претендовали бы на роль победителя, не было. Также Никулин посчитал, что последние годы академия выбирает не те ленты, которые близки зрителям, а те, которые несут на себе отпечаток времени.

Никулин заключил, что картина достоверно передает американское глубинное общество, а также повествует о том, как люди выживают в небольших городах. Эксперт подытожил, что это является максимальной противоположностью сегодняшнего популярного кино.