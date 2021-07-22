Кинокритик оценил актерский состав сериала про Анну Каренину

Кинокритик Егор Москвитин оценил актерский состав сериала «Анна К» по книге Льва Толстова «Анна Каренина». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Главные роли в сериале сыграют: Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья Долли Облонская), Гоша Куценко (Степан Стива Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин) и другие.

По мнению Москвитина, актеры подобраны хорошо и соответствуют описанным в книге персонажам. Также он отметил, что они вызовут интерес в России, заставив зрителей подписаться на Netflix.

«Бондарчук, Куценко — это те актеры, которые будут мотивировать российских зрителей, причем зрителей постарше, подписаться на Netflix. Кастинг кажется удачным и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения художественных задач», — подчеркнул он.

Также Москвитин назвал удачной идею перенести события романа в настоящее время, так как его тема актуальна до сих пор.

«Олигархи и светская жизнь остаются в фокусе внимания сериалов. Это нечто недоступное, завораживающее», — рассказал он.