Кинокритик объяснил, зачем «Союзмультфильму» музыкальные шоу

По словам специалиста, в настоящий момент у «Союзмультфильма» происходят серьезные перемены. Часть своей библиотеки студия передала платным сервисам. Сычев объяснил, что у нее осталось пространство на YouTube, которое можно использовать.

«В условиях локдауна производственные мощности компаний ограничены, поэтому приходится искать новые решения и делать что-то менее энергозатратное», — отметил критик.

Эксперт считает, что публикация материалов на видеохостинге является способом привлечь зрителя. Благодаря этому контент становится более разнообразным не только по жанрам и целевой аудитории, но и по формату.