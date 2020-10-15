Кинокритик объяснил, зачем «Союзмультфильму» музыкальные шоу
«Союзмультфильм» планирует запустить детские разговорные и музыкальные шоу на своем канале в YouTube. Кинокритик Сергей Сычев объяснил, зачем студии введение новых жанров, пишет ИА Nation News.
По словам специалиста, в настоящий момент у «Союзмультфильма» происходят серьезные перемены. Часть своей библиотеки студия передала платным сервисам. Сычев объяснил, что у нее осталось пространство на YouTube, которое можно использовать.
«В условиях локдауна производственные мощности компаний ограничены, поэтому приходится искать новые решения и делать что-то менее энергозатратное», — отметил критик.
Эксперт считает, что публикация материалов на видеохостинге является способом привлечь зрителя. Благодаря этому контент становится более разнообразным не только по жанрам и целевой аудитории, но и по формату.