Кинокритик объяснил, почему все так любят Кантемира Балагова

Кантемир Балагов справится со съемками пилотной серии сериала по игре The Last of Us для НВО, поскольку он фанат игры. Да и тем более режиссер вписывается в мировой контекст и понимает тематику этой серьезной драмы. Своим мнением с «360» поделился кинокритик Егор Москвитин.

Предложение Балагову от НВО неудивительно. Причем дело не в наградах режиссера на фестивалях, регулярном появлении его фильмов в рейтингах высших картин по версии американских журналистов и не в похвале «Дылды» со стороны бывшего президента США Барака Обамы. Балагов предлагает драматургию, киноязык, технику работы с актерами и операторами, а также темы, которые находятся в полной гармонии с тем, что сегодня интересно молодым режиссерам и зрителям в Азии, Америке и Европе. Он вписывается в мировой контекст, он ему максимально соответствует Егор Москвитин кинокритик. Новость о работе российского режиссера с HBO — прорыв, не сомневается кинокритик. Он напомнил, что Андрей Звягинцев должен был снимать телесериал для американской компании Paramount Television, но до конкретных действий так и не дошло. В этот раз все же получится, уверен Москвитин. «К счастью, это связано с тем, что сейчас стриминги и кабельные каналы очень яростно охотятся на таланты со всего мира. Поэтому у нас появляется больше возможностей, чем прежде. Спрос на новые имена, на новые идеи, на новые истории», — рассказал кинокритик. Балагов — фанат The Last of Us, поэтому понимает ее драматургию и механику, осознает, с помощью какого киноязыка это можно перенести на киноэкран. «Игра — это не просто зомби-стрелялка, это очень серьезная драма об одиночестве, отчаянии, страхе, невозможности продолжать жить, об отсутствии воли к жизни и о семье, как способе решить эти проблемы». — отметил собеседник «360». В предыдущих фильмах Балагова как раз тоже прослеживались эти темы. Их описывали очень «деликатно, интересно и необычно». Кантемир Балагов в свои 29 лет известен благодаря картинам «Теснота» и «Дылда». Последний фильм завоевал приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, режиссера выдвигали от России на «Оскар». Сейчас он работает над новым фильмом, съемки которого пройдут в Нальчике, написало ИА Nation News.