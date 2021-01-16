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    16 января 2021, 14:44

    Кинокритик объяснил, почему все так любят Кантемира Балагова

    Алена Макаренко, Андрей Фишер

    Кантемир Балагов справится со съемками пилотной серии сериала по игре The Last of Us для НВО, поскольку он фанат игры. Да и тем более режиссер вписывается в мировой контекст и понимает тематику этой серьезной драмы. Своим мнением с «360» поделился кинокритик Егор Москвитин.
    Кинокритик объяснил, почему все так любят Кантемира Балагова

    Предложение Балагову от НВО неудивительно. Причем дело не в наградах режиссера на фестивалях, регулярном появлении его фильмов в рейтингах высших картин по версии американских журналистов и не в похвале «Дылды» со стороны бывшего президента США Барака Обамы. Балагов предлагает драматургию, киноязык, технику работы с актерами и операторами, а также темы, которые находятся в полной гармонии с тем, что сегодня интересно молодым режиссерам и зрителям в Азии, Америке и Европе.

    Он вписывается в мировой контекст, он ему максимально соответствует

    Егор Москвитинкинокритик.

    Новость о работе российского режиссера с HBO — прорыв, не сомневается кинокритик.

    Он напомнил, что Андрей Звягинцев должен был снимать телесериал для американской компании Paramount Television, но до конкретных действий так и не дошло. В этот раз все же получится, уверен Москвитин.

    «К счастью, это связано с тем, что сейчас стриминги и кабельные каналы очень яростно охотятся на таланты со всего мира. Поэтому у нас появляется больше возможностей, чем прежде. Спрос на новые имена, на новые идеи, на новые истории», — рассказал кинокритик.

    Балагов — фанат The Last of Us, поэтому понимает ее драматургию и механику, осознает, с помощью какого киноязыка это можно перенести на киноэкран.

    «Игра — это не просто зомби-стрелялка, это очень серьезная драма об одиночестве, отчаянии, страхе, невозможности продолжать жить, об отсутствии воли к жизни и о семье, как способе решить эти проблемы». — отметил собеседник «360».

    В предыдущих фильмах Балагова как раз тоже прослеживались эти темы. Их описывали очень «деликатно, интересно и необычно».

    Кантемир Балагов в свои 29 лет известен благодаря картинам «Теснота» и «Дылда». Последний фильм завоевал приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, режиссера выдвигали от России на «Оскар». Сейчас он работает над новым фильмом, съемки которого пройдут в Нальчике, написало ИА Nation News.