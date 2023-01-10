Культура 10 января 2023, 19:53 Кинокритик Николай Никулин назвал три фактора успеха «Чебурашки»

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Российский фильм «Чебурашка» побил все рекорды отечественного проката и собрал уже более трех миллиардов рублей, такой успех объясняется рядом причин. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кинокритик Николай Никулин.

По его словам, сошлись сразу три фактора, которые обеспечили картине рекордные кассовые сборы.

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«Это стоило ожидать. Создатели сделали новогодний блокбастер и учитывали все факторы. Первый фактор — Новый год. В Новый год, как правило, зарабатывают хорошо, а большие релизы — еще больше зарабатывают», — сказал кинокритик.

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Также, по его мнению, продюсеры сделали ставку на «сказочность», которая сыграла по аналогии с трилогией «Последний богатырь». И последним фактором Никулин назвал отсутствие в прокате голливудских картин, которые смогли бы составить «Чебурашке» конкуренцию.