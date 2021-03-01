Кинокритик Москвитин оценил итоги «Золотого глобуса»

Результаты вручения премии «Золотой глобус» не были тайной. Их можно было предсказать заранее. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик Егор Москвитин. Собеседника особенно порадовала победа «Земли кочевников» в категории «Лучший фильм».

«В премии было много непредсказуемых результатов в неосновных категориях, но вот в ключевых номинациях все было предсказуемо, но от этого не менее радостно. Очень приятно, что победили фильм „Земля кочевников“ и его режиссер Хлоя Чжао, потому что это действительно невероятно актуальное, поэтичное, сложное, красивое, хрупкое, важное и бесконечно неоднозначное высказывание о современности», — поделился Москвитин.

Собеседник подчеркнул, что «Земля кочевников» — это важное для Соединенных Штатов кино, и сравнил его с вестернами. Однако на этот раз, по его словам, главными героями стали не мужественные ковбои, а люди, которые никогда ранее не становились объектами исследования кинематографа: бездомные, кочующие по стране в поисках работы.

«В результате мы имеем очень важное исследование того, как повзрослела нация, из каких людей она состоит, и эти люди абсолютно свободные, несгорбленные и красивые даже в своих несчастьях», — добавил Москвитин.

Другого победителя премии — вторую часть комедии «Борат» — кинокритик назвал злободневной и актуальной работой, хотя и не самой симпатичной.

Накануне в США вручили престижную премию «Золотой глобус». В категории «Лучший фильм» победа досталась «Земле кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли, лучшей комедией признали «Бората 2», а лучшим мини-сериалом или телефильмом назвали «Ход королевы».

Награду в категории «Лучший актер в драматическом фильме» посмертно получил актер Чедвик Боузман за работу в драме «Ма Рейни: Мать блюза».