Культура 21 декабря 2023, 18:03 Кинокритик Матизен назвал фильм «Свидетель» худшей картиной 2023 года

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Кинокритик Виктор Матизен выделил худший фильм по итогам 2023 года. Интереса не заслуживает «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили, выразил мнение эксперт в беседе с ИА НСН.

Специалист назвал и лучшие фильмы уходящего года. В короткий список попали «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова, добавила «Свободная пресса».

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Что касается ожиданий на 2024-й, Матизен не надеется увидеть нечто особенное в кино. Он подчеркнул, что действительно хорошие проекты не всегда пропускает цензур.