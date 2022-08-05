Кинокритик Корецкий рассказал, в каком случае сиквел «Джокера» повторит успех первой части

Вторая часть кинофильма «Джокер» (2019) режиссера Тодда Филлипса должна выйти в 2024 году. Она может повторить успех первой части если «попадет в повестку», то есть станет таким же точным комментарием к текущим событиям в мире, каким оказалась первая часть. Таким мнением с NEWS.ru поделился кинокритик Василий Корецкий.

По словам кинокритика, первый «Джокер» стал крайне популярным именно потому, что четко попал в текущую социально-политическую повестку и стал двойственным политическим высказыванием в искусстве.

«Мы не можем сказать, что будет в 2024-м в мире. Если он [«Джокер“] попадет в нерв, то успех повторится. Второй «Джокер» повторит успех первого, если станет таким же мастерски точным комментарием к текущим событиям в мире, попадет в дух времени», — сказал Корецкий.