Кинокритик Корецкий предположил, почему отменили фильм «Бэтгерл»

Кинокритик Василий Корецкий считает, что представители компании Warner Bros. удалили материалы, отснятые для фильма «Бэтгерл», в связи с финансовыми трудностями. Об этом сообщил NEWS.ru.

Корецкий пояснил, что фильм был еще не готов. Создатели успели снять только исходники. Вероятно, они просили расширить бюджет, что не устроило компанию.

«В то же время режиссеры проекта уже на этой стадии запросили бюджет на пересъемку некоторых моментов. Очевидно, в связи с этим студия Warner и свернула таким радикальным образом данный проект. 90 миллионов в трубу, да и только», — предположил Корецкий.

Об отмене фильма стало известно в начале этого месяца. Режиссеры рассказали, что не успели даже сохранить уже готовый материал, который находился на серверах HBO Max, так как он оказался полностью удален. На его съемки потратили 90 миллионов долларов.

Киностудия Warner Bros. объявила, что полностью отказывается от проекта. Ее представители объяснили это изменениями политики руководства относительно вселенной DC и HBO Max.