Культура 05 мая 2023, 16:20 Кинокритик Григорьев высказал предположение, почему «Звездные войны» полюбили миллионы зрителей Кинокритик Григорьев: режиссер Джордж Лукас поймал удачу за хвост

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В День «Звездных войн», который поклонники киносаги ежегодно отмечают 4 мая, кинокритик Роман Григорьев поразмышлял, за что фантастическую сагу полюбили миллионы зрителей по всему миру. Об этом написало ИА НСН.

Григорьев считает, что режиссеру Джорджу Лукасу удалось поймать удачу за хвост.

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«Надо сказать, что до „Звездных войн“ фантастика уже вполне себе существовала как жанр, были фильмы уже весьма серьезные. В принципе, режиссер Джордж Лукас поймал удачу за хвост, но при этом, как известно, сильно рисковал», — отметил кинокритик.

Лукас как раз поймал тот момент, когда фантастика из чего-то нового превращалась во что-то повседневное. Сейчас, по словам Григорьева, владельцы прав на «Звездные войны» имеют огромный простор для творчества.