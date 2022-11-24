Культура 24 ноября 2022, 14:15 Кинокритик Григорьев не оценил пародию на «Иронию судьбы»

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Кинокритик Роман Григорьев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал пародию ТНТ на фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». По словам эксперта, этот фильм не под силу сценаристам телеканала.

«Такой уровень фильмов Рязанова просто не под силу сценаристам телеканала ТНТ. Это будет коверканная история. Я к этому отношусь без всякого интереса, с прекрасным пониманием, что из этого может получиться, — отметил Григорьев.

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Кинокритик добавил, что россияне не будут иметь разнообразия программ в новогоднюю ночь. Многие телезрители вместо развлекательных шоу включат советские фильмы.

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В пародии на «Иронию судьбы» роль Ипполита досталась Филиппу Киркорову, а в роли невесты Жени Лукашина Гали снялась певица Ольга Бузова.