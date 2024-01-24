Культура 24 января 2024, 11:02 Кинокритик Григорьев назвал фильм «Барби» претендентом на несколько «Оскаров»

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в США в ночь с 10 на 11 марта. В беседе с Life кинокритик Роман Григорьев перечислил наиболее достойных номинантов.

По его мнению, претендует сразу на несколько статуэток фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Картина, рассказывающая историю стереотипной куклы, демонстрирует женскую борьбу за успех, отметил эксперт.

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В соответствующий список он также включил такие проекты, как «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Анатомия падения» Жюстин Трие и «Убийца цветочной луны» Мартина Скорсезе.