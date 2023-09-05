Культура 05 сентября 2023, 13:54 Кинокритик Голубчиков: смотреть фильмы наподобие «Семнадцать мгновений весны» без моральной подготовки тяжело

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Смотреть советские фильмы наподобие «Семнадцать мгновений весны» без моральной подготовки очень тяжело. Россияне все чаще отдают предпочтение кинокартинам с быстрым хронометражем вместо затянутых киносаг. Об этом сообщил кинокритик Александр Голубчиков, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, проблема заключается не в выросшем поколении TikTok. Сейчас даже старому зрителю смотреть старые фильмы непросто. В этих кинокартинах, в основном, — диалоги, там нет действий, за которыми хочется следить.

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«„Семнадцать мгновений весны“ — сериал, который отличается по темпоритму даже от книги. Все в картине замедленно, и смотреть ее без моральной подготовки очень тяжело», — добавил Голубчиков.