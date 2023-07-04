Культура 04 июля 2023, 11:16 Кинокритик Голубчиков объяснил провал новой части «Индианы Джонса» сменой предпочтений у зрителей

Читать 360tv в

Новая часть «Индианы Джонса» провалилась в прокате, и кинокритик Александр Голубчиков связал это с концом эры блокбастеров и потерей интереса у зрителей к подобным картинам. Об этом сообщил News.ru.

По мнению эксперта, сейчас Голливуд переживает этап, когда меняется вектор развития кино. Поэтому старые приемы и схемы больше не работают. Зрителю нужны новые фильмы, а попытки сыграть на старом — не срабатывают. Судьба провала постигла и «Русалочку», и «Индиану Джонса».

Реклама

«Мы видим, что приключенческие жанры все еще популярны, если история совершенно новая, как это было с „Анчартед: На картах не значится“. По такой же причине, думаю, мы увидим и радикального нового Джеймса Бонда. Мы стоим на пороге нового кино, сейчас очень многое поменяется, и хочется надеяться, что это кино будет добротным и настоящим», — сказал Александр Голубчиков.

Отметим, что съемки картины «Индиана Джонса» обошлись в 300 миллионов долларов. Но за первые три дня проката фильм собрал лишь 130 миллионов.

Авторы: