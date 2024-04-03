Культура 03 апреля 2024, 17:44 Кинокритик Голубчиков: кроме ярких нарядов и интересных декораций фильму «Летучий корабль» похвастаться нечем

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Кинокритик Александр Голубчиков оценил кинокартину «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, которая вышла в прокат 21 марта. По словам эксперта, фильм действительно наполнен яркими нарядами и интересными декорациями, однако больше ему похвастаться нечем, передала «Вечерняя Москва».

В ленте Учителя, как заметит Голубчиков, героев и песен больше, чем в «Бременских музыкантах», однако они не так хороши, как в оригинале. Что касается актеров, кинокритик оценил игру одного лишь Данилы Козловского.

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«Остается зрителю смотреть на декорации, слушать песни и смотреть на игру Козловского», — добавил Голубчиков.