Культура 20 декабря 2022, 17:13 Кинокритик Двоеглазов прокомментировал ремейк на фильм «Ирония судьбы» Кинокритик Двоеглазов: сделано уже много ремейков, однако достойных среди них нет

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Ни один Новый год не обходится без советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». На картину сделано уже много ремейков, однако достойных среди них нет, сообщил кинокритик Алексей Двоеглазов в интервью Pravda.Ru.

По словам эксперта, не стоит серьезно относиться к ремейку «СамоИрония судьбы», который подготовил телеканал ТНТ с участием звезд российского шоу-бизнеса.

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Двоеглазов подчеркнул, что удачным ремейком является картина «В джазе только девушки».

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