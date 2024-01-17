Культура 17 января 2024, 18:24 Кинокритик Двоеглазов: не все фильмы в СССР были удачными

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Кинокритик Алексей Двоеглазов объяснил феномен популярности советских фильмов. На самом деле не все проекты в СССР были удачными, отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, зрителям запомнились лишь проверенные временем картины. Их же зачастую показывают на федеральных каналах. При этом некачественное кино, которое не встретишь в телевизионной программе, быстро забылось, пояснил специалист.