17 января 2024, 18:24
Кинокритик Двоеглазов: не все фильмы в СССР были удачными
Кинокритик Алексей Двоеглазов объяснил феномен популярности советских фильмов. На самом деле не все проекты в СССР были удачными, отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, зрителям запомнились лишь проверенные временем картины. Их же зачастую показывают на федеральных каналах. При этом некачественное кино, которое не встретишь в телевизионной программе, быстро забылось, пояснил специалист.
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