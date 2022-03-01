Кинокритик допустил массовое банкротство кинотеатров в РФ из-за отмены западных премьер

Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал отмену премьерных показов новых фильмов Walt Disney Company и Sony Pictures в России из-за событий на Украине. Специалиста процитировало ИА НСН.

Шнейдеров заметил, что в РФ не производится достаточно кассовых фильмов, чтобы собрать многозальные кинотеатры и помочь владельцам их содержать.

«Примерно 90% отечественных фильмов проваливаются в кинопрокате, я имею ввиду коммерческое кино. Поэтому мне будущее видится достаточно печальным, я боюсь увидеть массовое банкротство кинотеатров», — признался кинокритик.

Он выразил сожаление, что импортозамещение с кино просто невозможно, поскольку в стране нет ни таких мощностей, ни таких денег, а аппаратура вся импортная, как и программное обеспечение.

«Я не очень понимаю, что должно произойти, чтобы в России стали снимать фильмы, хотя бы по техническому уровню приближающиеся к Marvel. Пока это нереально», — добавил Шнейдеров.