Кинокритик Долин назвал лучшие фильмы года

В список вошли такие фильмы, как драма «Дни» режиссера Цая Минляна, «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, «Лаверс-рок» Стива Маккуина, «Мальмкрог» Кристи Пуйю, «Манк» Дэвида Финчера, «Начало» Деи Кулумбегашвили, «Новый порядок» Мишеля Франко, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Ученик» Чайтаньи Тамхане и мультфильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа».

Бонусом Долин назвал документальный фильм года. Это «Котлован» Андрея Грязева, который представлял Россию в феврале на Берлинском фестивале. Документалист смонтировал полнометражный фильм из YouTube-роликов, в которых жители России обращаются к Владимиру Путину.

Короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» режиссера Педро Альмодовара. Главную роль в фильме сыграла Тильда Суинтон, героиня которой весь получасовой хронометраж разговаривает по телефону.

Ранее Барак Обама назвал фильмы этого года, которые его покорили. Одной из лучших кинокартин он назвал «Дылду» русского режиссера Кантемира Балагова.