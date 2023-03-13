Культура 13 марта 2023, 17:12 Кинокритик Давид Шнейдеров назвал прошедшую премию «Оскар» занудной

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Прошедшая премия Американской киноакадемии, которая растянулась на 3,5 часа, была скучной и занудной. Об этом ИА НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, премия была затянутой и предсказуемой. Ее не разбавила даже драка, как это было в прошлом году.

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«К сожалению, все, что было ожидаемым, все им и стало. Брендан Фрейзер получил „Оскар“ за лучшую мужскую роль, „Кит“ отличное кино, но это было предсказуемым. То, что все „Оскары“ отвалятся всем и сразу, тоже было предсказуемо», — сказал Давид Шнейдеров.

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Он добавил, что все картины были коммерческими, и, если бы кинокритикам позволили, они бы не дали премию ни одной из них. Однако Шнейдеров признал, что два фильма все-таки были достойными. Он рекомендовал к просмотру «Кит» и «На Западном фронте без перемен».

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