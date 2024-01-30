30 января 2024, 13:58
Кинокритик Баженов рассказал, что Южнокорейский ремейк сериала «Мажор» не будет отличаться по сценарию
В Южной Корее сняли ремейк российского сериала «Мажор», который начали показывать 26 января, сценарий при этом остался почти оригинальным. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (Badcomedian).
По его словам, российского и южнокорейского зрителя сейчас волнуют схожие темы. Поэтому и изменения в сценарии минимальны.
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«Разными будут внешние проявления — детали, имена героев, аспекты поведения. Но в сценарной основе разница будет минимальной. Интересно будет понаблюдать за обзорами и сравнениями, а опыт ремейков фильмов и сериалов не нов», — отметил кинокритик.
Он добавил, что крайне интересно наблюдать за подачей знакомой истории с точки зрения особенностей другой страны.
Кино
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