Культура 04 апреля 2024, 12:23 Кинокомпания Warner Bros. начнет работу над новым фильмом по вселенной «Матрицы»

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Кинокомпания Warner Bros. займется разработкой нового фильма по вселенной «Матрицы». Режиссером и сценаристом кинокартины выступит Дрю Годдард, написало издание Deadline.

Как уточнил RT, исполнительным продюсером фильма назначили Лану Вачовски, которая работала над оригинальной картиной.

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О том, кто сыграет главных героев в фильме, не сообщается. Также пока неизвестен сюжет.