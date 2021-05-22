Кинофорум «Золотой витязь» откроется в Севастополе

В Севастополе стартует международный кинофорум «Золотой витязь», на котором покажут фильмы из 26 стран. Открытие пройдет вечером 22 мая, сказано в программе мероприятия.

Утром в Херсоне состоится молебен на проведение кинофорума. А вечером в севастопольском театре имени Луначарского — торжественная церемония открытия, после которой в 21:30 организаторы устроят фейерверк.

В этом году на форуме покажут более 200 художественных, документальных, анимационных, студенческих и детских картин из 26 стран, рассказали ТАСС в пресс-службе мероприятия.

Фильмы конкурсной программы можно будет бесплатно посмотреть в кинотеатрах города. Также зрителей ждут подборки картин Никиты Михалкова, Николая Бурляева и сербского актера Лазаря Ристовски, сообщили «Вести Севастополь».

Во время форума для студентов местных вузов организуют киношколу. Ведущие кинодокументалисты России поделятся с ними своим опытом.

На фестивале пройдут творческие встречи с Владимиром Гостюхиным, Сергеем Никоненко и Владимиром Ильиным.

В этом году «Золотому витязю» исполняется 30 лет, последние семь из них он проводится в Севастополе.