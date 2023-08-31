31 августа 2023, 14:15
Кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и Авангард» завершится в Оренбургской области
В Оренбуржье в четверг, 31 августа, будет проходить последний день кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и Авангард». Об этом сообщило ОТР.
В рамках мероприятия показали более 100 фильмов. Свои работы представили итальянские, французские, хорватские, венгерские и даже южнокорейские режиссеры. Зрители могли бесплатно принять участие в фестивале и прийти на просмотр картин.
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