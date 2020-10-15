Кинофестиваль «Влюбленные в искусство» пройдет в Петербурге

По словам организаторов, церемония открытия состоится на площадке открытой киностудии «Лендок». На открытии мероприятия покажут картину режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Главными героями ленты являются современные режиссеры театра и кино. Они продемонстрировали, как метод Станиславского влияет на их работу.

В другие дни будут проходить показы фильмов различных направлений. На площадках «Лендок» и «Севкабель Порт» все желающие смогут увидеть более 40 картин. Свои работы покажут режиссеры из России, Швеции, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран.

Кульминацией фестиваля станет церемония награждения победителей, вручение Гран-при и спецприза «Золотой Стефан». Режиссер лучшего фильма по мнению экспертов получит грант на съемку документального портрета о победителе корпоративного конкурса профессионального мастерства под названием «Фестиваль труда».