Кинофестиваль Tribeca добавит видеоигры в список номинаций

Организаторы Tribeca Film Festival в 2021 году добавят в программу номинацию для видеоигр. Отбирать их будут создатель Game Awards Джефф Кейли, представитель стримингового сервиса Halo Кики Вулфкилл, геймдизайнер Хидео Кодзима и многие другие знаковые фигуры отрасли.

Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, победителей будут награждать за художественное мастерство, проявленное в повествовании призом Tribeca Games Award.

Для определения победителей будет создан консультационный совет, в который войдут создатель Game Awards и журналист Джефф Кейли, разработчик видеоигр Хидео Кодзима, сценарист и продюсер Candyman Ниа ДаКоста, Сэм Лейк из Remedy Games, соучредитель Electronic Arts Бинг Гордон и Кики Вулфкилл, глава отдела трансмедиа и развлечений Halo.

Соучредитель и генеральный директор Tribeca Film Festival Джейн Розенталь рассказала The Hollywood Reporter, что фестиваль всегда объединял художников, способных творить во всех формах, и их аудиторию.

«Это невероятно, видеть, как создатели игр создают захватывающие миры со своими собственными, уникальными историями, персонажами, знаниями и языками, и их работа должна быть отмечена», — заявила она.

Розенталь призналась, что ее, как режиссера и сценариста, всегда интересовали возможности создателей игровых миров, работающих на разных платформах.

«Лично меня много лет интересовало нелинейное повествование, и, я думаю, что игры предлагают новую форму повествования и погружения, которая частично связана с кино и частично с играми», — уточнила Розенталь.

По ее мнению, видеоигры уже повлияли на фильмы, так как многие режиссеры оказались под влиянием игровой культуры.

Вице-президент Tribeca Games Кейси Балтес считает, что игры сейчас стали одним из самых сложных средств повествования. В них присутствует не только сюжет, но и захватывающие миры, созданные с невероятным художественным мастерством.

Уже принимаются заявки на участие от создателей игр, произведенных в США и других странах, созданных для интернета, консолей, виртуальной реальности, дополненной реальности и мобильных устройств.