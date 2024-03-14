Культура 14 марта 2024, 17:23 Кинофестиваль RIFF проведут в Нижнем Новгороде 14–20 марта

Читать 360tv в

С 14 по 20 марта в Нижнем Новгороде запланировано проведение российско-итальянского кинофестиваля RIFF, на котором покажут 13 фильмов разных жанров и тематики. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент культуры городской администрации.

Как уточнил RT, площадкой для его проведения выбрали кинотеатр «Орленок». Фестиваль начнется с кинокартины «Лучшая жизнь», которую ранее показывали на открытии Римского кинофестиваля и на Международном кинофестивале в Торонто.

Реклама

Гостей мероприятия также ждет фильм «Данте. Вечность гения», который покажут в день закрытия 20 марта.