Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 17:47

Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года

Подмосковье

11 октября 2022, 17:42

Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

Реклама

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:36

«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО

Подмосковье

11 октября 2022, 17:33

Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

Спецоперация

11 октября 2022, 17:29

Канада обучит в Польше украинских военных

Важное

11 октября 2022, 17:22

«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

Подмосковье

11 октября 2022, 17:21

Доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие

Подмосковье

11 октября 2022, 17:17

Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:17

Собиравшего деньги под предлогом помощи беженцам Донбасса задержали в Татарстане

Культура

11 октября 2022, 17:49

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге

Читать 360tv в

Кинофестиваль «Послание к человеку» состоится с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Посетители кинофестиваля смогут посмотреть 50 фильмов. Среди них  11 — зарубежных премьер, а 19 — российских. Фестиваль включает в себя три программы: международную, национальную и экспериментальную In Silico.

Реклама

Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах от специалистов в сфере кино, а также в индустриальных круглых столах.

Реклама

Санкт-Петербург

Кино

Фестивали

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама