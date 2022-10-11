Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге | 360°

Культура 11 октября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге

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Кинофестиваль «Послание к человеку» состоится с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Посетители кинофестиваля смогут посмотреть 50 фильмов. Среди них 11 — зарубежных премьер, а 19 — российских. Фестиваль включает в себя три программы: международную, национальную и экспериментальную In Silico.

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Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах от специалистов в сфере кино, а также в индустриальных круглых столах.

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