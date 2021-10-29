Кинофестиваль «Послание человеку» пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует 31-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Мероприятие проведут на шести площадках начиная с 29 октября, а с 30 октября его переведут в онлайн-формат. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Единственный день, который у нас есть офлайн, в реальном режиме, — это 29 октября. Мы хотим, чтобы люди постарались в этот день в зале, в реальной атмосфере кинотеатров, площадок увидеть все, что им интересно. Этот день будет сверхнасыщенным. Во все остальные дни показы будут проходить по онлайн-системе», — рассказал президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель.

Фестиваль откроет премьера «Все прошло хорошо» Франсуа Озона. Это экранизация одноименного автобиографического романа Эмманюэль Бернейм. Посмотреть фильм с российскими субтитрами можно будет в кинотеатре «Аврора».

С 30 октября по 4 ноября все фильмы можно будет посмотреть на платформе nonfiction.film.