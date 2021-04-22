Кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке перенесли

Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого» перенесли на 2022 год. Об этом сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, написала «Экономика сегодня».

Знаменитый кинофестиваль, который традиционно проводится во Владивостоке, перенесли из-за другого масштабного мероприятия — первого Международного театрального фестиваля. Он пройдет под патронажем народного артиста России Евгения Миронова.

Изначально «Меридианы Тихого» должен был пройти в 19-й раз с 10 по 16 сентября. Ежегодно в нем участвовали более 60 стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, побережья Тихого океана.

Первый раз кинофестиваль «Меридианы Тихого» организовали во Владивостоке в 2002 году. В 2020-м судьи не приехали в город из-за пандемии коронавируса, поэтому оценивали фильмы удаленно. Также тогда отсутствовали иностранные гости.