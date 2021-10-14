Кинофестиваль «Лампа» состоится в Москве

Международный фестиваль-форум социального кино «Лампа» откроется в Москве 15 октября. На фестивале представят картины, посвященные добровольчеству, благотворительности, экологии, образованию и комфортной городской среде. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Открытие фестиваля начнется в семь часов вечера на площадке Цифрового делового пространства по адресу Покровка, 47. В этом году на мероприятии представят 63 картины, авторы которых проживают на территории России, ФРГ, Соединенных Штатов, Индии, Израиля и других стран.