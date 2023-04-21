Культура 21 апреля 2023, 16:01 Кинофестиваль «КСТОКИНО» проведут в Нижегородской области

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В Кстово Нижегородской области с 27 по 31 мая будет проходить первый открытый российский кинофестиваль «КСТОКИНО». Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на администрацию Кстовского муниципального округа.

В кинофестивале примут участие такие артисты, как Семен Стругачев, Даниил Спиваковский, Елена Цыплакова, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Андрей Соколов и другие.

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По словам главы МСУ Кстовского района Ивана Уланова, только на территории округа проходили съемки более 20 полнометражных фильмов. Многие из них включили в «золотой фонд» отечественного кинематографа.