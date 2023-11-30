Культура 30 ноября 2023, 15:55 Кинофестиваль «Горький fest» проведут в Нижнем Новгороде летом 2024 года

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В Нижнем Новгороде в июле 2024 года пройдет VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Заявки на участие будут приниматься с 20 марта по 20 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказал глава региона, основными темами мероприятия станут сказки и кинематограф.

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«Все мы росли на потрясающих фильмах Александра Роу и других советских режиссеров. Сегодня жанр возрождается!» — написал он.