Кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО перенесли на август

«Это было совместным решением с президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым, вице-президентом Марией Зверевой, исполнительной дирекцией», — пояснил Южаков.

По данным издания, мероприятие планируется перенести на 20–23 августа. Отмечается, что перенос фестиваля позволит пригласить всех участников, а также наилучшим образом подготовить его программу.