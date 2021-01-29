Кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО перенесли на август
Вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков рассказал о переносе кинофестиваля «Дух огня» на конец августа из-за пандемии. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.
«Это было совместным решением с президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым, вице-президентом Марией Зверевой, исполнительной дирекцией», — пояснил Южаков.
По данным издания, мероприятие планируется перенести на 20–23 августа. Отмечается, что перенос фестиваля позволит пригласить всех участников, а также наилучшим образом подготовить его программу.