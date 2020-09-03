Киноэксперт поделился мнением о толерантности в голливудском кино

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший поделился мнением о толерантности в голливудском кино. Как он считает, нет ничего страшного в том, что в американских фильмах меняют белых героев на темнокожих.

Сценарист также заметил, что в последнее время нередко вместо ключевых героев-мужчин в картинах появляются женщины.

«Мы со своей колокольни считаем все, что в этой части происходит в США, бредом. Но могу сказать, что это совсем не так. Они действительно пытаются осуществить новую „сборку“ своей страны. И если афроамериканцам нужны были свои герои, то Голливуду удалось это сделать», — процитировал эксперта сайт «Политика сегодня».

Он признался что замечает некоторые перегибы, однако это субъективно, ведь речь идет о другой стране с иной культурой. Специалист подчеркнул, что толерантность действительно меняет общество в Штатах.