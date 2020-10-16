Киноэксперт объяснил феномен любви к сериалу «Рабыня Изаура» в СССР

Киновед и историк кино Валерий Фомин объяснил феномен любви к сериалу «Рабыня Изаура» у людей, живших во времена СССР. Впервые на советских экранах картину показали ровно 32 года назад, 16 октября 1988 года.

По словам специалиста, популярность сериала обусловлена нашей близостью к бразильской культуре, пишет ИА Nation News.

«Я говорю о народной, фольклорной, то есть низовой культуре — песнях, обрядах, танцах. Фольклор — главный учитель нашего кино, поэтому „Рабыня Изаура“ и была так популярна», — пояснил эксперт.

Как он считает, граждане получали от просмотра «Изауры» то, чего не доставало в советских реалиях. Киновед напомнил, что лидерами проката в России всегда были индийские, арабские, испанские и латиноамериканские фильмы. В них есть обращение к национальной культуре, традициям и образам. Помимо прочего, во времена Великой Отечественной войны наш народ любил лирические фильмы и комедии. Эти картины тоже были созданы по канонам народной культуры.

В первичном варианте сериал «Рабыня Изаура» включал сто 25-минутных серий. Специально для международного проката его перемонтировали до 30 получасовых серий. Лента была с успехом показана не только по Центральному телевидению СССР, но и в странах «восточного блока». Сериал является самым продаваемым в истории бразильского телевидения.