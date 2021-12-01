Киноэксперт Нечаев заявил, что у отечественного кино сейчас «золотой период»

Отечественный кинематограф сейчас переживает «золотой период»: даже если фильмы не всегда окупаются в кинотеатрах, они «добирают» на онлайн-платформах. Об этом в интервью для сайта kp.ru рассказал главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Стриминговые сервисы приносят сейчас основную прибыль создателям фильмов, а иногда и сами напрямую участвуют в кинопроизводстве. Отечественный кинематограф развивается очень быстро, выходит огромное количество фильмов и сериалов. Однако через несколько лет это может привести к кризису.

«Многие аналитики считают, что на рубеже 2024–2025 годов начнется кризис перепроизводства. Возникнет „контентный пузырь“: появится такое количество отечественных фильмов и сериалов, для которых просто не хватит аудитории. Но сейчас для кинопроизводства — золотой период. Фильмов запускается все больше, гонорары сценаристов, режиссеров, операторов, актеров и технических работников растут. Скорее всего, через несколько лет все молодые люди, которые сейчас с энтузиазмом бегут в киноиндустрию, будут вынуждены искать другую работу. Но пока что в этом смысле у нас прекрасная эпоха», — сказал Нечаев.