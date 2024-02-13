Культура 13 февраля 2024, 15:11 Киноэксперт Исаев предсказал хорошие сборы фильмам «Летучий корабль» и «Лед 3»

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Сразу три российских фильма, выход которых ожидается в 2024, претендуют на высокие сборы в прокате. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.

По его словам, картины «Летучий корабль», «Лед 3» и «Сто лет тому вперед» имеют все шансы, чтобы собрать больше миллиарда рублей. Первый фильм — это киноверсия всеми любимой с детства сказки, которая идеально подойдет для семейного просмотра. Заключительная часть трилогии «Лед» выйдет 14 февраля, это один из самых удачных дней для кинотеатров за счет большого числа пар, которые придут на премьеру. «Сто лет тому вперед» — это новая экранизация также любимой многими с детства повести Кира Булычева «Гостья из будущего». Но несмотря на три этих потенциально успешных фильма, общие показатели этого года могут быть хуже, чем у предыдущего.

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«Начиная с мая и на протяжении полугода, крупных российских релизов вообще нет, как и зарубежных, по большому счету итоговые цифры этого года могут оказаться ниже прошлогодних. Все будет показывать та динамика проектов, которые предстоят к выпуску», — отметил Роман Исаев.

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