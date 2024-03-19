Культура 19 марта 2024, 14:49 Киноэксперт Исаев предрек фильму Гая Ричи в России миллиард рублей кассовых сборов

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Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в беседе с ИА НСН заявил, что выходящий в апреле фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» может собрать в российском прокате миллиард рублей.

Эксперт считает, что российские кинозрители любят работы Гая Ричи. По его словам, аудитория с удовольствием пойдет в кинотеатры.

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«Тут, скорее, референсами должны выступать „Джентльмены“ и „Гнев человеческий“, поэтому, думаю, что фильму вполне по силам преодолеть порог в миллиард рублей», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что фильм «Герой наших снов» с актером Николасом Кейджем собрал в российском прокате всего 12 миллионов рублей.