Киноэксперт Холенко рассказал, как должен развиваться российский кинематограф | 360°

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Киноэксперт Холенко рассказал, как должен развиваться российский кинематограф

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Директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко заявил, что российское кино должно сохранить «русскость». Об этом сообщило ИА НСН.

Холенко убежден, что русские фильмы критиковали из-за большого количества западных проектов. По его мнению, отечественные работы многие не видели.

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«На взгляд участников и организаторов Русского кинофестиваля, задача наших кинематографистов — сохранив русскость, сделать кино привычным искушенной аудитории», — заключил он.

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