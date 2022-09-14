Киноэксперт Холенко рассказал, как должен развиваться российский кинематограф | 360°

Культура 14 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Киноэксперт Холенко рассказал, как должен развиваться российский кинематограф

Читать 360tv в

Директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко заявил, что российское кино должно сохранить «русскость». Об этом сообщило ИА НСН.

Холенко убежден, что русские фильмы критиковали из-за большого количества западных проектов. По его мнению, отечественные работы многие не видели.

Реклама

«На взгляд участников и организаторов Русского кинофестиваля, задача наших кинематографистов — сохранив русскость, сделать кино привычным искушенной аудитории», — заключил он.

Реклама

0 0 0 0 0 0