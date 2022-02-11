Киноэксперт Алешковский оценил перспективу российского кино

Президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский считает, что Россия скоро сможет конкурировать с Западом в сфере кино. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

По данным сайта «ПолитЭксперт», он добавил, что онлайн-платформы помогли развитию киноиндустрии в России. Благодаря им сериалы и фильмы выходят за рамки эфирных каналов.

«У нас все чаще появляются блестящие и неожиданные проекты. Я бы сказал, что по качеству сериального контента Россия начинает дышать в затылок лидерам гонки — США и Англии», — заключил Алешковский.