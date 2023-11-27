Культура 27 ноября 2023, 14:16 Kinobusiness.com: фильм «По щучьему велению» возглавил прокат в странах СНГ

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По данным сайта kinobusiness.com, российский фильм «По щучьему велению» четвертый раз подряд возглавил кинопрокат в странах СНГ. С начала запуска ленте удалось собрать 134 миллиона рублей.

Как написало ИА НСН, в списке лидеров также оказались комедия «Хоккейные папы» — с кассовыми сборами в 58 миллионов рублей, и военно-историческая драма «Наполеон», сумевшая собрать 33,9 миллиона рублей без участия России и Белоруссии.