Культура 18 декабря 2022, 01:04 Киноакадемия США будет объявлять номинантов на «Оскар» вживую Variety: номинантов на премию «Оскар» объявят 24 января в личном формате РИА «Новости»

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Киноакадемия США объявила, что возвращается к «живому» формату объявления номинантов и вручения премии «Оскар». Об этом сообщило издание Variety.

Номинантов объявят 24 января в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз. Имена победителей мир узнает 12 марта. Церемония вручения статуэток пройдет в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby. Ведущим в третий раз станет американский комик и Джимми Киммел.

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«Больше никаких презентаций в PowerPoint для номинантов на „Оскар“ — большие экраны с фотографиями актеров, режиссеров и фильмов вернулись», — говорится в статье.

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За всю 95-летнюю историю премии это будет вторая, которую вручат уже весной, в марте. Обычно «Оскар» проходит в феврале.

В прошлом году ее впервые вручали тоже в марте — из-за Олимпийских игр в Пекине.

Ранее российская киноакадемия приняла решение не выдвигать фильмы производства РФ на премию «Оскар». Кинокритик Давид Шнейдеров назвал это «откровенным силовым давлением» на оскаровский комитет России. После этого несколько несогласных покинули комитет.