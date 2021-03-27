Кино, спасающее жизнь: фильм «Шугалей» получил спецприз от АПКиТ

Вчера в Санкт-Петербурге были подведены итоги премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Фильм «Шугалей» был награжден специальным призом: «За кино, спасающее жизнь». Он был вручен продюсерам Инессе Юрченко и Сергею Маркову, которые вместе со всей съемочной группой сумели в короткие сроки создать сильную и правдивую картину.

«Создателям фильмов удалось крайне точно передать обстановку, в которой мы с Самэром Суэйфаном пребывали на протяжении более, чем полутора лет. Разве что условия содержания в тюрьме на самом деле были хуже. А сцены, в которых его водили на постановочный расстрел и регулярно приносили протоколы допросов на арабском и требовали, чтобы я их подписал, действительно были», — заявил Шугалей.

Сам Максим Шугалей, следивший за вручением премии вместе с актеров Кириллом Полухиным, который сыграл в картине главную роль, в онлайн трансляции заявил: «Этот фильм изменил мою жизнь. Спасибо всем, кто участвовал в моем спасении и в создании этой сильной и правдивой картины. Во многом благодаря этому фильму я получил „билет“ на родину».

После возвращения из Ливийского плена, как глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей помогает нашим соотечественникам, попавшим в буде заграницей.

После оглушительного успеха первой части, в прокат вышла картина «Шугалей-2», которая уже собрала больше четырех миллионов просмотров на Youtube. И продюсеры не исключают, что в ближайшем будущем начнут работу над продолжением фильма и на большие экраны выйдет «Шугалей-3». Это определенно можно считать успехом.