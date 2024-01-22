Эксклюзив 22 января 2024, 23:15 «Кино может остаться незамеченным». Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг Актер Нигамедзянов заявил, что любое современное кино нуждается в маркетинге Телеканал «360»

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Любые современные фильмы нуждаются в активном, даже в агрессивном маркетинге. Таким мнение поделился актер театра и кино Аскар Нигамедзянов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Тему разобрали на примере сериала «Слово пацана».

«Мне кажется, фильму нужна хорошая реклама. Правда, без рекламы, к сожалению, сейчас довольно трудно, и кино может остаться незамеченным, потому что много крутого авторского кино, фестивального, о котором далеко не все знают», — рассказал артист.

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По его словам, в первую очередь это связано с тем, что рекламе уделили мало времени и средств. Именно поэтому маркетинг очень важен.

При этом реклама не может определить, насколько кино зайдет или не зайдет зрителям, считает Нигамедзянов.

«Если просто так сложилось, что это крутой материал, <…> крутой сценарий, как-то все сложилось, попало в какой-то период времени, когда люди захотели это получать, смотреть, следить за этим, значит, это работает. И не важно, пропагандистское это кино или не пропагандистское», — отметил актер.

Что касается «Слова пацана», то сами создатели сериала вряд ли ожидали такой реакции зрителей, поделился мнением Нигамедзянов.

«И сами актеры, мои коллеги, знакомые, они тоже не ожидали настолько [большую] волну хайпа, резонанса и интереса к этому», — заключил артист.