Кинематографисты выступили против руководства «Ленфильма»

Налоговая заморозила счета «Ленфильма» Подробнее

Кинематографисты попросили уволить Эдуарда Пичугина с должности генерального директора студии и привлечь аудиторов Счетной палаты РФ для проверки финансовой деятельности «Ленфильма».

«Семь лет назад государство пришло на помощь киностудии. Были выделены средства, была программа выхода из кризиса, однако дела на „Ленфильме“ не улучшились. За два года на студии было снято только два фильма и за последние полгода студию хотели объявить банкротом дважды. Объективных причин для такого состояния студии не было. В связи с этим просим освободить от должности Эдуарда Пичугина и провести ротацию руководства киностудии», — отмечается в обращении.

Союз также планирует получить новую программу по выходу из кризиса.

Обращение направят президенту, Министерству культуры России и правительству Петербурга.

Ранее налоговая служба заблокировала счета киностудии «Ленфильм» Федора Бондарчука, в том числе из-за долга, взятого еще в 2013 году.