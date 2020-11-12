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    12 ноября 2020, 21:44

    Ким Ки Дук возглавит международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК

    Алена Макаренко

    Режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук возглавит жюри второго этапа международного конкурса студенческого фестиваля ВГИК. Об этом рассказал генеральный продюсер мероприятия Федор Попов, его слова привело РИА «Новости».
    Ким Ки Дук возглавит международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК

    Фестиваль пройдет онлайн с 16 по 20 ноября.

    Всего было подано 345 заявок из 52 стран и 49 киношкол. Жюри отобрали из них 59 заявок из 40 стран, отметила «Газета.ru». В число работ, которые покажут на фестивале, попали четыре российских фильма и 55 иностранных.

    В рамках фестиваля организаторы проведут специальные мероприятия. На культурном вечере покажут анимации Пекинской киноакадемии, а также пройдет вечер памяти Сергея Бондарчука.

    Параллельно с кинофестивалем состоится международный театральный фестиваль. К нему присоединятся отечественные и зарубежные театральные школы. Жюри возглавит актер Евгений Ткачук.

    Призеров первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК объявили в конце октября. Гран-при российского этапа получила Атана Агрба, которая сняла фильм «Я хочу тебе что-то сказать».

    Фестиваль ВГИК проводится при поддержке Минкультуры России, Фонда президентских грантов, правительства Москвы и Национального фонда поддержки правообладателей.