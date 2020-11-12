Ким Ки Дук возглавит международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК

Фестиваль пройдет онлайн с 16 по 20 ноября.

Всего было подано 345 заявок из 52 стран и 49 киношкол. Жюри отобрали из них 59 заявок из 40 стран, отметила «Газета.ru». В число работ, которые покажут на фестивале, попали четыре российских фильма и 55 иностранных.

В рамках фестиваля организаторы проведут специальные мероприятия. На культурном вечере покажут анимации Пекинской киноакадемии, а также пройдет вечер памяти Сергея Бондарчука.

Параллельно с кинофестивалем состоится международный театральный фестиваль. К нему присоединятся отечественные и зарубежные театральные школы. Жюри возглавит актер Евгений Ткачук.

Призеров первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК объявили в конце октября. Гран-при российского этапа получила Атана Агрба, которая сняла фильм «Я хочу тебе что-то сказать».

Фестиваль ВГИК проводится при поддержке Минкультуры России, Фонда президентских грантов, правительства Москвы и Национального фонда поддержки правообладателей.